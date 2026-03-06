Il Piacenza Jazz Fest non si arrende | al Milestone il concerto di Elena Andreoli Sextet con Paolo Tomelleri

Il Piacenza Jazz Fest annuncia che, nonostante l’annullamento del concerto del quintetto di Avishai Cohen previsto per sabato 7 marzo, il Piacenza Jazz Club ha organizzato in breve tempo un nuovo evento. Al Milestone si terrà il concerto dell’Elena Andreoli Sextet con la partecipazione di Paolo Tomelleri. L’appuntamento si svolgerà come programmato, offrendo al pubblico un’alternativa musicale.

Sabato 7 marzo il palco del Milestone Live Club ospiterà infatti Elena Andreoli Sextet con Paolo Tomelleri, protagonisti di un concerto all'insegna dello swing e della grande tradizione jazzistica. La cantante Elena Andreoli e il clarinettista Paolo Tomelleri presenteranno il loro album Beautiful Love, progetto che mette al centro un raffinato dialogo tra voce e clarinetto. «Ne nasce un concerto ricco di energia, eleganza e interplay, in cui l'intesa tra i due artisti e i loro musicisti - tra i migliori della scena italiana - dà vita a un repertorio di atmosfere coinvolgenti, capace di conquistare tanto gli appassionati quanto il pubblico più giovane», dichiarano gli organizzatori.

A poche ore dall’annuncio dell’annullamento del concerto del quintetto di Avishai Cohen, il Piacenza Jazz Club Milestone ha organizzato un nuovo evento per il Piacenza Jazz Fest - facebook.com facebook