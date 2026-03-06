Il Pd strilla sulle basi ma bombardava senza l’ok del Parlamento

Il Partito Democratico critica le decisioni sulle basi, ma durante la guerra su Belgrado il governo, con Massimo D’Alema come premier e Sergio Mattarella come vice, ha ordinato bombardamenti senza l’approvazione del Parlamento. La questione dei raid è al centro del dibattito, mentre alcuni dirigenti politici sembrano ignorare i dettagli di quella fase. La situazione resta complessa e controversa.

Massimo D'Alema premier, Sergio Mattarella vice: raid su Belgrado. Elly però finge di dimenticare. D'Alema vestito da top gun bombardava la Serbia e gli aerei della Nato (italiani, americani, tedeschi, anche spagnoli) partivano da Aviano, da Pratica di Mare, da Gioia del Colle, da Sigonella senza alcun mandato del Parlamento. A uno dei governi più a sinistra della storia repubblicana bastava e avanzava il rispetto dei trattati bilaterali con la Casa Bianca. Preambolo necessario per comprendere la cappa di ipocrisia che aleggia sui colonnelli del Pd mentre pretendono che Giorgia Meloni vieti preventivamente le basi italiane (per ora nessuno le ha chieste) all'operatività americana. Meloni: "L'Italia vuole inviare aiuti ai Paesi del Golfo ma non entrare in guerra. Sulle basi Usa decideremo col Parlamento"Roma, 5 marzo 2026 – "Le ricostruzioni di uno scontro tra Quirinale e governo sono 'totale fantascienza'. Meloni: «Sulle basi Usa valgono gli accordi, per altre richieste deciderà il Parlamento»L'Italia intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, ha aggiunto la premier ribadendo che «non siamo in guerra e non vogliamo entrarci».