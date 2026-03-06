il patto delle ragazze scene contro il patriarcato

In una scuola, diciotto ragazze rimangono incinte nello stesso periodo. Un pettegolezzo si diffonde tra gli studenti, mentre una verità sorprendente viene alla luce. Nel mezzo, un gesto di ribellione radicale contro l’ordine patriarcale si fa notare, portando alla ribalta un fenomeno che coinvolge giovani e dinamiche di potere.

Una scuola e 18 ragazze che restano incinte contemporaneamente, un pettegolezzo, una verità sorprendente e un gesto di radicale ribellione all’ordine patriarcale. Una storia vera che diventa spunto di denuncia e riflessione sui pregiudizi, su un modello di mascolinità che schiaccia. Una vicenda portata in scena attraverso una serie di teste mozze, creature meccaniche manovrate in diretta attraverso una sistema di joystick da un’attrice, che interpreta tutte le voci. È l’originale spettacolo teatrale dal titolo “Sorry Boys - Dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze“, scritto e interpretato da Marta Cuscunà: la pièce, esempio brillante di teatro di ricerca e di sperimentazione, verrà proposta oggi alle 21 sul palco del Teatro Manzoni di Monza in data unica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

