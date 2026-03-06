Il patron di TelePordenone ucciso dallo storico collaboratore

Un noto imprenditore di TelePordenone è stato ucciso in un agguato sul pianerottolo di casa sua. La vittima è stata colpita con violenza dal suo storico collaboratore, che ha pianificato l’attacco nei minimi dettagli. L’evento si è svolto in modo rapido e senza preavviso, lasciando senza parole chi si trovava nei pressi. La scena si è conclusa con un episodio di estrema brutalità.

Un agguato pianificato nei dettagli, consumato sul pianerottolo di casa e culminato in una violenza brutale. Così è stato ucciso Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone. Per il delitto è stato fermato Loriano Bedin, 67 anni, collaboratore di lunga data dell'imprenditore, che, dopo ore di interrogatorio, ha confessato. La Procura di Pordenone gli contesta l'omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e della minorata difesa della vittima, legata all'età avanzata. Bedin avrebbe preparato l'azione con anticipo Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, Bedin avrebbe preparato l'azione con anticipo.