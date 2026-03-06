Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026 | la vendita della linea lingerie di Valeria si rivela un flop

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 9 al 13 marzo 2026, la vendita della linea lingerie di Valeria si rivela un fallimento. La vicenda riguarda direttamente la linea di prodotti lanciata, che non ottiene i risultati sperati. La narrazione si concentra sulle reazioni dei personaggi coinvolti, evidenziando i risvolti di questa battuta d’arresto commerciale.

Un vero e proprio insuccesso si fa strada nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Nonostante gli sforzi di Valeria Craveri, la nuova linea di lingerie del grande magazzino continua ad andare male, almeno finché la donna non riesce a strappare un'importante commessa grazie all'aiuto di Marcello Barbieri.

