Il nuovo Patto UE sull’immigrazione promette solidarietà ma divide l’Europa | sovranità nazionale rimpatri inefficaci e frontiere fragili nel grande compromesso di Bruxelles

Il nuovo Patto UE sull’immigrazione, che entrerà in vigore nel 2026, prevede la “solidarietà obbligatoria” tra Stati membri. La riforma affronta questioni come i rimpatri, che restano poco efficaci, e le frontiere, considerate ancora fragili. La proposta si scontra con le resistenze di alcuni Paesi, mentre altri si preparano a gestire le nuove disposizioni.

Quest'anno entrerà pienamente in vigore il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, la riforma con cui l’Unione europea intende ridisegnare la gestione dei flussi migratori dopo la crisi iniziata nel 2015. Presentato dalla Commissione nel 2020 e approvato dopo anni di negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio, il pacchetto legislativo punta a costruire un sistema comune fondato su tre pilastri: controllo delle frontiere esterne, gestione coordinata delle richieste di asilo e un nuovo meccanismo di solidarietà tra Stati membri. Ma dietro questa architettura normativa si nasconde un nodo politico tutt’altro che risolto: il delicato equilibrio tra cooperazione europea e sovranità nazionale nelle politiche migratorie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

