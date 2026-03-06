Il Nobel? I premi non migliorano i libri | cosa ci lascia Lobo Antunes scrittore-psichiatria che ha rivoluzionato la letteratura portoghese

Antonio Lobo Antunes, scrittore e psichiatra portoghese, è deceduto il 5 marzo scorso. Considerato una figura rivoluzionaria nella letteratura lusitana, il suo stile ha influenzato molti e la sua scomparsa ha suscitato commenti tra i lettori e gli esperti del settore. In Portogallo si parla di lui come di un “gigante” della letteratura, paragonato a un collega premio Nobel, senza però aver ricevuto quel riconoscimento.

Uno scrittore ribelle orfano del Nobel: in Portogallo si commenta con quest'immagine la scomparsa avvenuta il 5 marzo di Antònio Lobo Antunes, gigante della letteratura lusitana, paragonabile a José Saramago che, al contrario, fu premiato dagli accademici svedesi. Nato il 1° settembre 1942 a Lisbona, nel quartiere di Benfica, laureato in medicina nel 1969 e specializzato in psichiatria, esercitò la professione nell'ospedale Miguel Bombarda, dopo aver trascorso tre anni in Angola (dal 1970 al 1973). L'esordio letterario avvenne nel 1979 con Memoria da Elefante, romanzo fortemente autobiografico, in cui si descrive una giornata in cui il personaggio principale vaga per Lisbona, perso tra i ricordi della vita famigliare, i flash dell'esperienza nelle guerre coloniali e riflessioni sulla pratica medica.