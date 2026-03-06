A poco più di due settimane dal referendum, il fronte del No continua a guadagnare terreno, secondo gli ultimi sondaggi. La premier invita a non perdere tempo con l’appello “Ora o mai più”, mentre i sostenitori della riforma si mostrano convinti di vincere. Tuttavia, le rilevazioni indicano un aumento del No, soprattutto in caso di bassa affluenza, sotto il 50 per cento degli aventi diritto.

Si mostrano "sicurissimi" di vincere il referendum. Ma a poco più di due settimane dall’appuntamento con la consultazione popolare, anche nei sondaggi il No è dato in crescita, soprattutto se l’affluenza dovesse attestarsi sotto il 50% degli aventi diritto. Tanto che se Antonio Tajani sprona i suoi a fare di più per la riforma della giustizia – bandiera del partito che fu di Silvio Berlusconi – è la stessa Giorgia Meloni che in radio, dopo avere ampiamente affrontato il dossier della guerra alle porte dell’Europa, lancia un accorato appello al voto. Perché chi la vuole, la separazione delle carriere, se poi il 22 e il 23 marzo non spenderà quei "cinque minuti" per depositare il suo sì nell’urna, poi poi "non potrà lamentarsi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il No recupera ancora terreno. L’appello della premier: "Ora o mai più"

