Il Napoli e McTominay studiano il rinnovo di contratto | ecco le nuove cifre

Il Napoli e Scott McTominay stanno discutendo il rinnovo del contratto. Il centrocampista scozzese, alla seconda stagione con il club, ha consolidato il suo ruolo all’interno della rosa. Le trattative riguardano le nuove cifre dell’accordo, che potrebbero prolungare la collaborazione tra il giocatore e il club. La questione è attualmente al centro delle negoziazioni tra le parti.

Il Napoli e Scott McTominay sembrano destinati a proseguire insieme anche in futuro. Il centrocampista scozzese, ormai già alla seconda stagione in azzurro, è diventato rapidamente uno dei punti di riferimento della squadra e del progetto tecnico guidato da Antonio Conte. Per questo motivo la società presieduta da Aurelio De Laurentiis starebbe già lavorando per prolungare il suo contratto. Nel frattempo, però, il giocatore deve fare i conti con un problema fisico. McTominay sarà infatti costretto a saltare anche la sfida contro il Torino, in programma oggi. L'obiettivo dello staff medico è recuperarlo in tempo per la partita di campionato contro il Lecce, prevista per sabato 14 marzo, quando potrebbe tornare a disposizione dell'allenatore.