Il Napoli contro il Torino con il trio dei marcatori mancini Corsport

Da ilnapolista.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera il Napoli affronta il Torino con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione in classifica e mantenere il terzo posto in campionato, fondamentale per la qualificazione alla Champions League. La partita vede in campo il trio di marcatori formato da Mancini, Corsport e un altro giocatore, con l’intento di ottenere una vittoria che possa garantire punti importanti per la squadra.

Il Napoli questa sera contro il Torino è chiamato innanzitutto a consolidare il terzo posto e la corsa ala Champions. Dal punto di vista della formazione in porta ci sarà di nuovo Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno e Olivera formeranno il trio di centrali; Politano e Spinazzola agiranno rispettivamente a tutta fascia destra e sinistra; in mediana Elmas e Gilmour; Vergara e Alisson giostreranno sulla trequarti alle spalle di Hojlund. Oltre a McTominay e Lobotka, fuori anche Di Lorenzo, Neres e Rrahmani.   Leggi anche: Vergara: “Basta chiamarci giovani, in Europa giocano la Champions a 17 anni. Conte più severo di mio padre” Una curiosità, riportata dal Corriere dello Sport Il trio dei marcatori mancini, in scena già in Napoli-Fiorentina dopo l’infortunio di Di Lorenzo, si esibirà oggi dal primo minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli contro il torino con il trio dei marcatori mancini corsport
© Ilnapolista.it - Il Napoli contro il Torino con il trio dei marcatori mancini (Corsport)

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte cambia la difesa: trio di mancini e Gilmour in regia contro il Torino”

De Bruyne e Anguissa in campo contro il Torino? Per il Corsport è presto per parlare di minutaggioIl Napoli e Conte aspettano con ansia il rientro in campo di De Bruyne e Anguissa.

Contenuti utili per approfondire Il Napoli contro il Torino con il trio....

Temi più discussi: Probabili formazioni Napoli-Torino, Anguissa c'è? Le ultime su McTominay, Aboukhlal, De Bruyne e chi gioca; Il Napoli senza Lobotka, Conte punta su Gilmour contro il Torino; Napoli-Torino: probabili formazioni e statistiche; Napoli, si rivedono De Bruyne ed Anguissa: possibile convocazione per il Torino.

il napoli contro il torinoIl Torino sfida il Napoli e cerca il bis stagionale: non succede da 17 anniIl weekend di Serie A si apre con il match tra Napoli e Torino. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il successo nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona, deciso dal gol di ... tuttonapoli.net

Napoli-Torino live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie sul match del MaradonaNonostante le difficoltà e le critiche, il Napoli ha comunque vinto tre partite nelle ultime cinque giocate, permettendo al club azzurro di rimanere ancorato al terzo posto, in piena ... ilmattino.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.