Il Napoli batte il Torino e ritrova Anguissa e De Bruyne

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Torino al Maradona, conquistando tre punti importanti per la corsa alla Champions League. Durante la partita, sono tornati in campo dopo quattro mesi Anguissa e De Bruyne, due giocatori chiave per la squadra. La sfida ha visto i partenopei mettere a segno le prime reti e mantenere il risultato fino al fischio finale.

Serata positiva per gli azzurri, che conquistano tre punti importanti in chiave Champions e ritrovano due elementi fondamentali Tre punti fondamentali nella corsa Champions e due uomini importanti recuperati. Il Napoli batte il Torino per 2-1 al Maradona e ritrova Anguissa e De Bruyne, al rientro in campo dopo 4 mesi. Gli uomini di Conte sbloccano subito il risultato con Alisson Santos e controllano il match, prima del raddoppio di Elmas a metà ripresa. Qualche brivido nel finale con il gol di Casadei che accorcia le distanze, ma per la squadra di D'Aversa è oramai troppo tardi. LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Conte sceglie una difesa con tre mancini, con Olivera che rimpiazza Beukema. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

