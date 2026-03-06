Il mosaico ritrovato torna a casa Trafugato da un ufficiale tedesco Non era di Pompei ma di Folignano

Il mosaico ritrovato, che era stato trafugato da un ufficiale tedesco, torna ora alla sua destinazione originale. Non si tratta di un reperto di Pompei, ma di una testimonianza proveniente da Folignano. La scoperta del pezzo smarrito e il suo rientro segnano un momento di restituzione di un patrimonio culturale. La vicenda coinvolge il recupero e il ritorno di un importante elemento storico.

"A volte la storia compie viaggi lunghissimi prima di tornare a casa". Con questa premessa il sindaco di Folignano Matteo Terrani commenta la notizia riguardante un mosaico con scena erotica trafugato da un ufficiale della Wehrmacht durante la Seconda guerra mondiale e restituito all’Italia nel luglio 2025. Ebbene, è emerso che non proviene da Pompei, come si credeva, ma da una villa romana di Rocca di Morro, una frazione di Folignano, alla quale verrà restituito. A rivelarlo sono state le ricerche pubblicate sull’e-journal del Parco archeologico di Pompei, in Campania. La storia del reperto è intricata: un capitano tedesco lo portò in Germania dopo esserne venuto in possesso durante le operazioni logistiche militari in Italia nel 1943-44, donandolo a un amico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mosaico ritrovato torna a casa. Trafugato da un ufficiale tedesco. Non era di Pompei ma di Folignano Risolto il caso del mosaico della coppia di amanti a Pompei: trafugato da un nazista è stato restituito alle MarcheUn mosaico erotico trafugato da un ufficiale nazista nella Seconda guerra mondiale è stato restituito all’Italia. La storia del mosaico romano (con scena erotica) trafugato dai nazisti: assegnato a Pompei, torna nelle Marche. L’indizio sorprendenteFolignano (Ascoli), 5 marzo 2026 – Per anni si è pensato che provenisse da Pompei, uno dei siti archeologici più celebri al mondo. Tutti gli aggiornamenti su Il mosaico ritrovato torna a casa.... Temi più discussi: Mosaico rubato in guerra e dato a Pompei torna nelle Marche: proveniva da villa romana di Folignano; Il giallo del mosaico erotico restituito a Pompei: trafugato dai nazisti, arriva dalle Marche; Risolto il caso del mosaico della coppia di amanti a Pompei: trafugato da un nazista è stato restituito alle Marche; Il mistero del mosaico degli amanti: trafugato durante la guerra, ritrovato a Pompei ma originario delle Marche. Mosaico trafugato dalla Wehrmacht torna in Italia: la verità sulle origini marchigianeNuove ricerche confermano che il reperto non proviene da Pompei, ma da una villa romana a Rocca di Morro Un mosaico raffigurante una scena erotica, trafugato durante la Seconda guerra mondiale da un u ... youtvrs.it Risolto il caso del mosaico della coppia di amanti a Pompei: trafugato da un nazista è stato restituito alle MarcheUn mosaico erotico trafugato da un ufficiale nazista nella Seconda guerra mondiale è stato restituito all’Italia ... fanpage.it Un mosaico erotico trafugato da un ufficiale nazista nella Seconda guerra mondiale è stato restituito all’Italia. Consegnato inizialmente al Parco Archeologico di Pompei, è stato riassegnato alle Marche dopo studi che ne hanno individuato l’origine: https://fanp - facebook.com facebook Restituito nel 2025 al Parco archeologico di Pompei, il mosaico erotico rubato durante la Seconda guerra mondiale si rivela provenire da una villa romana nelle Marche grazie a nuove ricerche x.com