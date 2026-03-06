Il monito di Lagarde | Sono tempi di incertezza Cooperazione necessaria

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha evidenziato come attualmente si attraversino tempi di incertezza, sottolineando la necessità di cooperazione tra le nazioni. Durante un evento presso la Johns Hopkins University, ha parlato di questioni come l’ordine mondiale, l’intelligenza artificiale, l’euro digitale e il ruolo del dollaro come moneta dominante. Nel frattempo, fuori dall’ateneo, gruppi di protesta si sono riuniti per manifestare.

Cooperazione, ordine mondiale, IA, euro digitale e monopolio del dollaro. Mentre fuori dalla Johns Hopkins University i collettivi animano la protesta, dentro l’ateneo americano Christine Lagarde traccia la sua visione degli equilibri globali. La presidente della Bce lancia un monito: "C’è un parallelo sorprendente con gli anni ‘20 del secolo scorso. Quel decennio portò un’ondata di tecnologie e, parallelamente, un ambiente internazionale che si stava fratturando. Tecnologia e ordine internazionale erano profondamente interconnessi, ma politici e istituzioni agirono come se fossero domini separati. Oggi non dobbiamo commettere lo stesso errore: in tempi di incertezza, la cooperazione diventa più preziosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

