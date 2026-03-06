Il Ministro dell’Interno ha incontrato il vertice della Cna, composto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale. La riunione si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di entrambe le figure di spicco dell’associazione. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati alle attività e alle esigenze del settore rappresentato dalla Confederazione.

ROMA - Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ricevuto il vertice della Cna, il Presidente Nazionale Dario Costantini e il Segretario Generale Otello Gregorini. Nel corso del cordiale colloquio è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto per i corridoi professionali in Egitto realizzato dalla Confederazione con il supporto del Governo italiano, tra cui il Ministero dell’Interno, e della Commissione Europea. Il Ministro Piantedosi e il vertice della CNA hanno infine parlato sul tema della legalità con la volontà di lavorare alla definizione di un accordo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il ministro Piantedosi riceve il vertice della Cna

Piantedosi riceve al Viminale il suo omolologo egiziano, Ballerini: “Un ministro di quel regime che ha ucciso Regeni””Non è la prima volta che accade negli ultimi anni, tra passerelle di ministri italiani al Cairo e bilaterali tra la premier Giorgia Meloni e il...

Dopo i disordini a Torino, il ministro Piantedosi difende l’uso della forza da parte delle forze dell’ordineA Torino, nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026, le strade del centro storico si sono trasformate in un teatro di tensione.

Una selezione di notizie su Il ministro Piantedosi riceve il....

Temi più discussi: Mogol con l’elisoccorso Sanremo-Roma da 50mila euro. Bufera su Piantedosi; Mogol da Sanremo a Roma con l’elisoccorso dei Vigili del fuoco, è polemica. Ma Piantedosi: Lui è un monumento nazionale; IL MINISTRO - Mogol a Roma in elicottero dei Vigili del Fuoco, Piantedosi: Un monumento nazionale, polemiche strumentali; Sanremo 2026 Mogol riparte sull' elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi | Pd contro il ministro.

Piantedosi incontra il ministro algerino Sayoud: rafforzata la cooperazione su migranti e sicurezzaRoma, 6 marzo 2026 - Rafforzare la collaborazione nel Mediterraneo su migrazione, sicurezza e contrasto alle reti criminali. È stato questo il tema centrale dell’incontro avvenuto oggi al Viminale tra ... stranieriinitalia.it

Ravenna e il caso dei medici indagati, botta e risposta tra il ministro Piantedosi e il sindaco BarattoniAttorno al caso dei medici di Ravenna indagati per le visite di accesso ai Cpr si registra un botta e risposta televisivo tra il sindaco Alessandro ... corriereromagna.it

Il ministro Piantedosi torna a Bologna x.com

Ancora polemiche tra il sindaco Matteo Lepore e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Domani è di nuovo in città per un evento della Lega per il referendum,prima ancora di Fratelli d'Italia, ma dovrebbe prevenire il crimine, impegnarsi sulla sicurezza” ha - facebook.com facebook