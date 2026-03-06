Il mercato di Fuorigrotta non è sicuro | chiuso dal Comune

Il mercato di Fuorigotta è stato chiuso dal Comune dopo un incendio scoppiato nel pomeriggio nell’area esterna di via Metastasio. L’incendio ha coinvolto contenitori di legno e plastica di frutta e ortaggi, un albero di pino, una palma e pali dell’illuminazione. Nessuno è rimasto ferito, ma si è reso necessario intervenire per motivi di sicurezza.

Quanti abitano nelle immediate adiacenze dell'area - si legge in una nota del Comune - sono invitati ad adottare misure precauzionali a tutela della salute. In particolare, si raccomanda: di evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all'aperto nelle immediate adiacenze fino al perdurare dell'emergenza; di lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli; di?chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l'esterno; di?spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell'aria.