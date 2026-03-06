Il mare scava una voragine lungomare interrotto a Lipari

A Lipari, le mareggiate hanno provocato danni alla strada Provinciale che collega il centro con Acquacalda, con le onde che hanno scavato una voragine lungo il lungomare. La zona è stata interrotta e si registrano disagi per i residenti e i visitatori, mentre le autorità stanno valutando gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area.

