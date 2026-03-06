Il lago d'Iseo si trova a un livello idrometrico di 7,3 centimetri, uno dei valori più bassi degli ultimi anni. Questa diminuzione del livello dell'acqua preoccupa operatori e cittadini, poiché mette a rischio sia l'agricoltura locale che la balneabilità delle sue spiagge. La situazione è monitorata attentamente da enti e autorità che si occupano della gestione delle risorse idriche.

Il lago d 'Iseo è basso, troppo basso: "Il livello idrometrico è a 7,3 centimetri, uno dei valori più bassi registrati negli ultimi anni. In pratica il lago è vuoto". Lo denuncia Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura Brescia: "Sul Sebino negli ultimi mesi sono state rilasciate quantità d'acqua superiori a quelle in ingresso, determinando un progressivo svuotamento dell'invaso proprio nel periodo in cui si dovrebbero accumulare le riserve per affrontare la stagione agricola. Invece oggi ci ritroviamo con un bacino scarico". Il timore, secondo Confagricoltura, è che l'acqua non sia sufficiente a garantire i fabbisogni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: “Dopo la diagnosi di nostro figlio Sammy Basso eravamo impietriti. Progeria. Nel testamento ci ha scritto: tranquilli, è solo sonno arretrato”: così Amerigo Basso e Laura Lucchin

Tutto quello che riguarda Il lago è troppo basso mai così basso....

Temi più discussi: Il lago è troppo basso, mai così basso da anni: A rischio agricoltura e balneabilità; The Times: Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d'Orta; Il lago di Ponte Pià sarà svuotato per essere ripulito e riqualificato. Ma l’operazione piace solo in parte. Gli ambientalisti: Nuovi parcheggi e bicigrill sono di troppo; Val Sarentino: l'atmosfera incantevole e il turismo invisibile.

Il lago è troppo basso, mai così basso da anni: A rischio agricoltura e balneabilitàIl lago d 'Iseo è basso, troppo basso: Il livello idrometrico è a 7,3 centimetri, uno dei valori più bassi registrati negli ultimi anni. In pratica il lago è vuoto. Lo denuncia Giovanni Garbelli, pr ... bresciatoday.it

Il misterioso Lago di Vigi in Umbria, il Loch Ness italianoUn bacino artificiale dalle sfumature ipnotiche custodito nel cuore pulsante dell’Umbria, luogo top per ritrovare il silenzio tra leggende antiche e sentieri montani ... siviaggia.it

Lo spettacolo del lago ogni giorno, cambia scenario. - facebook.com facebook

Il sogno quarto posto passa dal lago di Como Per Fabregas restano solo scontri diretti in casa x.com