Un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver compiuto due furti di caffè nel Mercato coperto di Ravenna. Le rapine sono state notate dagli addetti alla sicurezza, che hanno allertato le forze dell'ordine. La polizia ha poi identificato il sospetto e proceduto con le verifiche. L’uomo è stato formalmente denunciato per i furti avvenuti negli ultimi giorni.

Ravenna, 6 marzo 2026 – C’è chi ruba per necessità, chi per opportunità e chi, a quanto pare, si accontenta del caffè. La Polizia locale di Ravenna ha denunciato un trentenne marocchino ritenuto responsabile di due furti piuttosto singolari avvenuti all’interno della Coop del Mercato Coperto. Nel mirino sempre e solo caffè Nel mirino dell’uomo non c’erano alcolici, cosmetici o generi costosi: solo e sempre confezioni di caffè. Il primo episodio risale al 15 febbraio. Nel pomeriggio una commessa nota qualcosa di strano: lo scaffale del caffè, che poco prima era stato rifornito, è improvvisamente vuoto. A quel punto scattano le verifiche e le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ladro seriale di caffè, 2 furti al Mercato coperto: denunciato un trentenne

