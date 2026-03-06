Il Gubbio mette punti in cascina | Dobbiamo giocare sempre così

Il Gubbio ha conquistato tre punti nel match contro il Carpi, vincendo 2-1 in una gara valida per il turno infrasettimanale. La squadra di mister Di Carlo, con questa vittoria, ha raggiunto quota 39 punti in classifica e si trova ora in piena corsa per il quarto posto, a tre punti di distanza e con cinque squadre davanti.

GUBBIO - Continua a mettere punti in cascina il Gubbio di mister Di Carlo, che con il 2-1 rifilato al Carpi nel turno infrasettimanale sale a quota 39 in classifica ed entra di diritto in piena lotta per il quarto posto, distante tre punti e cinque posizioni. "È stata una gara molto difficile – ha detto Di Carlo – sotto l'aspetto del gioco. Ogni volta che perdevamo palla loro andavano verticali. Noi l'abbiamo preparata bene: complimenti alla squadra per l'atteggiamento. A prescindere dal modulo, si vede la qualità del Gubbio. Stiamo crescendo partita dopo partita, trovando fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo continuare a fare queste prestazioni.