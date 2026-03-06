Il Grande Libro della Fantasia con Massimo Gerardo Carrese a Roccaromana

Sabato 7 marzo alle 16:00, nella Biblioteca “Ing. P. Guida” di Roccaromana, si tiene un evento dedicato a “Il Grande Libro della Fantasia” scritto da Massimo Gerardo Carrese, che è noto come fantasiologo, patafisico e anagrammista. L’incontro è organizzato dall’APS Il Giardino Segreto e si svolge nella sala della biblioteca. La partecipazione è aperta al pubblico interessato all’opera e alle tematiche trattate.

A Roccaromana sabato 7 marzo, alle ore 16:00, la Biblioteca "Ing. P. Guida" dell'APS Il Giardino Segreto ospita l'incontro dedicato a "Il Grande Libro della Fantasia", scritto da Massimo Gerardo Carrese: fantasiologo, patafisico, anagrammista. "Nel catalogo delle facoltà umane, scrive Carrese sul suo sito www.fantasiologo.com, la fantasia è una creatura sospetta. La sua colpa è costituzionale: tende a rivoluzionare le cose, non per programma, ma per natura. L'ordine la teme. E ciò che si teme si esilia. Soluzione trovata: i passatempi dell'infanzia. Lì non dà fastidio.