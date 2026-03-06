Il giro del mondo di Ramazzotti | A Sanremo meglio Sayf di Sal Da Vinci

Eros Ramazzotti sta portando il suo talento oltre i confini italiani, coinvolgendo pubblico internazionale. Durante un tour mondiale, ha espresso preferenze riguardo alle esibizioni a Sanremo, indicando che preferirebbe Sayf rispetto a Sal Da Vinci. La sua voce si fa ascoltare anche all’estero, dove i suoi concerti attirano un pubblico variegato, dimostrando una presenza crescente al di fuori dei confini nazionali.

C’è un nuovo Eros Ramazzotti in città, anzi nel mondo. E si capisce proprio ascoltandolo all’estero, dove di solito i nostri cantanti attirano soltanto italiani. Invece qui, mercoledì 4 marzo, alla Royal Arena, lussuoso palasport di Copenhagen, tra i dodicimila spettatori gli italiani sono una minoranza del concerto inserito nel “Una Storia Importante World Tour”, finora 71 date in 30 paesi per un totale di 715mila biglietti venduti con l’obiettivo di arrivare a un milione entro il 2027. “Ciao come stai” chiede una signora con impeccabile accento nostrano nonostante sia danese dalla nascita: “La nostra lingua all’estero non la parla nessuno, per farmi capire ho scelto l’italiano”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Eros Ramazzotti: a Sal Da Vinci preferisce SayfIeri la tappa a Copenaghen ed ora il tour europeo: Eros Ramazzotti dopo Sanremo è pronto ad incontrare fan italiani ed internazionali.

