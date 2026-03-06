Il Garante si sveglia dopo un esposto alla Procura di Roma e multa Ita e Alitalia per 1,25 milioni di euro

Dopo più di due anni e mezzo, un’indagine giornalistica e una denuncia presentata in Procura, il Garante ha deciso di multare le compagnie aeree Ita e Alitalia per un totale di 1,25 milioni di euro. La decisione arriva a seguito di un esposto inviato alla Procura di Roma, che ha portato all’apertura di un procedimento legale nei confronti delle due aziende.

Ci sono voluti più di due anni e mezzo di attesa, un’inchiesta giornalistica e, soprattutto, una denuncia depositata in Procura. Ma alla fine, il “miracolo” si è compiuto. Il Garante per la Privacy si è improvvisamente risvegliato dal suo torpore e ha calato una scure da 1,25 milioni di euro complessivi sulle teste di ITA Airways e Alitalia in Amministrazione Straordinaria. Il motivo? Un travaso illecito e massivo di dati personali dei dipendenti, avvenuto di nascosto e senza consenso, nei frenetici giorni del passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova compagnia di bandiera. La tempistica di questa decisione è quantomeno singolare e racconta molto dei palazzi romani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

