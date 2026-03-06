Il Foggia Calcio crede alla salvezza | Serve esserci tutti

Il Foggia Calcio ha dichiarato di credere nella possibilità di salvarsi e ha chiesto a tutti di essere presenti e impegnati. La squadra sottolinea che in questa fase non sono utili slogan o giustificazioni, ma la presenza e il contributo di tutti. La frase chiave è

In un momento come questo non servono parole, slogan o giustificazioni. I risultati sono lontani dalle aspettative di tutti e la società è la prima ad assumersi la responsabilità di questo momento. Sappiamo bene quanto questa maglia significhi per Foggia e per la nostra gente ed è proprio per questo che non dobbiamo smettere di crederci. Per il prossimo match casalingo la società ha deciso di applicare una riduzione dei prezzi dei biglietti, con l’obiettivo di avere uno Zaccheria pieno al fianco della squadra e di questi colori. Sappiamo che ci siete sempre stati, ma adesso, serve ancora di più il vostro sostegno. INTERORIDOTTO*TRIBUNA CENTRALISSIMA€ 31,50€ 24,50TRIBUNA OVEST CENT. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

