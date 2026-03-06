Il Fisco gli chiede di pagare 110 mila euro di tasse di 25 anni prima il tribunale annulla le cartelle

Nel 2024, un uomo si è visto recapitare due cartelle esattoriali dall'Agenzia delle Entrate, una relativa al 2001 e l’altra al 2009, chiedendogli di pagare circa 110 mila euro di tasse non versate. Dopo aver contestato la richiesta, il tribunale ha deciso di annullare le cartelle, riconoscendo che non vi erano motivi validi per il recupero dei crediti.

Nel 2024, all'improvviso, ha scoperto di essere debitore nei confronti dell'Agenzia delle entrate di quasi 110 mila euro in virtù di due distinte cartelle esattoriali - relative al mancato pagamento di diverse tasse - risalenti una addirittura al 2001 e l'altra al 2009, che tuttavia non avrebbe mai ricevuto. Quello che invece gli era arrivato puntuale e senza alcun problema era l'intimazione di pagamento della somma. Un provvedimento al quale ha deciso di opporsi in tribunale e che ora è stato annullato: il giudice ha infatti dichiarato prescritte le cifre contestate nelle cartelle, essendo decorsi oltre dieci anni, e il contribuente non dovrà versare dunque neanche un centesimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

