Sabato 7 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Castrezzato si terranno i funerali di Marco Turra, un operaio di 58 anni morto mercoledì pomeriggio in un incidente sul lavoro a Brescia. La moglie e i due figli dell’uomo assisteranno alla cerimonia, che rende omaggio alla sua memoria. La notizia ha suscitato dolore tra i familiari e la comunità locale.

Saranno celebrati sabato 7 marzo alle 10 del mattino, nella chiesa parrocchiale di Castrezzato, i funerali di Marco Turra, l'operaio morto a 58 anni nel tragico infortunio sul lavoro di mercoledì pomeriggio a Brescia. Insieme a un collega stava lavorando alla manutenzione di un muretto di contenimento, nella zona tra Via Ardigò e Via Sanson, alle pendici del Monte Maddalena in città: la tragedia si è consumata poco prima delle 13.30, quando il povero Turra sarebbe rimasto schiacciato dal piccolo escavatore che stava manovrando. La circostanza gli ha procurato gravissime lesioni al torace e alla testa, purtroppo fatali. Da una decina d'anni era dipendente dell'azienda Guerini Costruzioni e mercoledì era impegnato in cantiere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Arianna David e il dramma dei figli mai nati: “Due aborti a 44 anni, un dolore che non passa mai”Arianna David si confessa sul dolore mai superato per la perdita di due figli avuti dal marito David Liccioli.

James Van Der Beek, la famiglia e la vita privata: la moglie Kimberly e i sei figli. Il dramma dei cinque abortiPer i ragazzi degli anni '90 il nome di James Van Der Beek, morto oggi a 48 anni in Texas, è tutt'uno con quello di Dawson Leery, il romantico...

Altri aggiornamenti su Il dramma di Marco morto in cantiere il....

Discussioni sull' argomento Il dramma di Marco, morto in cantiere: il dolore della moglie e dei 2 figli; Il dramma delle foibe e dell'esodo: domani la presentazione del romanzo storico I Signori del Buio di Marco Milani; Mark Rothko. Dentro l’opera; Portobello di Bellocchio girato anche a Cagliari: l'ex carcere di Buoncammino set del dramma di Enzo Tortora.

Referendum, botta e risposta tra un grande Marco Travaglio e il professionista di arrampicata sugli specchi Italo Bocchino Otto e Mezzo 5 marzo 2026 - facebook.com facebook

PERFETTO IMPERFETTO Il mio nuovo album FUORI ORA! MarcoMasini.lnk.to/perfettoimperf… Un disco nato nel tempo, tra canzoni che aspettavano di trovare la loro forma e nuove strade da scoprire. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD x.com