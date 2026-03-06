Il Dopo Sanremo 2026 | nel Salotto della Perla show dedicato al Festival della canzone italiana

Domenica 8 marzo, alle ore 17, nel Salotto della Perla dello Stretto Shopping Center, si terrà l’evento “Il Dopo Sanremo 2026”. La manifestazione si svolgerà in un contesto dedicato allo spettacolo, al racconto e alle eccellenze del territorio, con un programma che prevede interventi e momenti di intrattenimento legati al Festival della canzone italiana. L’evento mira a mantenere viva l’attenzione sul festival dopo la sua conclusione.

Protagonista della conduzione sarà la giornalista Dominga Pizzi, volto noto del panorama dell'informazione e della comunicazione, che guiderà il pubblico attraverso gli interventi degli ospiti e i diversi momenti della serata. Accanto a lei, la presenza di Graziano Tomarchio, con Graziano Tomarchio TV, che seguirà l'evento garantendo la copertura mediatica e il racconto televisivo dell'iniziativa. Sul palco si alterneranno diverse personalità provenienti dal mondo dell'arte, della musica e delle tradizioni popolari. Tra gli ospiti Elena Iacopino, artista artigiana conosciuta per le sue creazioni in cartapesta, che rappresentano una delle espressioni più autentiche dell'artigianato creativo del territorio.

Sanremo 2026, il regolamento del Festival della canzone italianaQual è il regolamento del Festival di Sanremo 2026 in programma su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio? Attraverso i tre sistemi di votazione del pubblico...

Sanremo 2026, il vincitore del 76esimo Festival della canzone italianaSANREMO 2026 VINCITORE – Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2026 in onda stasera, sabato 28 febbraio, su Rai 1 con la serata finale? A trionfare è...

