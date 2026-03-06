In questi giorni, nel dibattito europeo, si parla molto di diritto internazionale come se fosse un'arma difensiva. Questa espressione viene usata da chi sostiene determinate posizioni per proteggere Iran, Russia e Cina. La discussione si concentra su come questa cornice legale venga utilizzata per giustificare o respingere certe scelte politiche senza entrare nel merito dei singoli casi.

C’è una parola che in questi giorni viene agitata come uno scudo morale nel dibattito europeo: diritto internazionale. La si pronuncia con un tono grave, come se bastasse evocarla per chiudere la discussione. Ma quando una formula diventa un mantra ripetuto senza guardare la realtà, smette di essere un principio e diventa una maschera. Perché il vero problema non è se una guerra abbia o meno il timbro formale dell’ONU. Il vero problema è capire contro chi si combatte. Se uno Stato finanzia milizie armate che lanciano missili, destabilizzano intere regioni e colpiscono civili e Stati sovrani, allora non siamo davanti a un attore come gli altri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il diritto internazionale come scudo: chi oggi lo agita copre Iran, Russia e Cina

