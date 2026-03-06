Il delicatissimo derby Modena-Cesena sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita

Il derby tra Modena e Cesena si terrà sabato al Braglia e sarà trasmesso su Dazn anche in modalità gratuita. La partita coinvolge le due squadre in una sfida molto attesa, con i padroni di casa che affronteranno il Cesena di Mignani. L’incontro rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali in vista dei playoff.

È un derby delicatissimo e che profuma di play-off quello che andrà in scena sabato al Braglia di Modena quando i padroni di casa accoglieranno il Cesena di Mignani È un derby delicatissimo e che profuma di play-off quello che andrà in scena sabato al Braglia di Modena quando i padroni di casa accoglieranno il Cesena di Mignani. La partita, che si disputerà alle 19.30 di sabato 7 marzo, sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita. Ne dà notizia la stessa piattaforma. A soli cinque punti di distanza, Modena e Cesena lottano nella parte alta della classifica sognando non solo un posto in Serie A, ma anche una rivalsa dopo un periodo non positivo: all’ottavo posto, i romagnoli (in piena crisi) mancano la vittoria da cinque giornate e la panchina di Mignani traballa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Bari-Palermo, l'anticipo del venerdì su Dazn anche in modalità gratuitaLa partita, che aprirà la 22ª giornata di Serie B, potrà essere seguita in diretta pure dai non abbonati senza bisogno di registrazione La sfida tra...

La 60ª edizione del Super Bowl sarà visibile in diretta su Dazn: di fronte Patriots e SeahawksC’è una notte, ogni anno, in cui lo sport smette di essere soltanto competizione e diventa racconto collettivo.

Una selezione di notizie su Il delicatissimo derby Modena Cesena....

Argomenti discussi: Il Cesena resta in silenzio: pochi tifosi verso Modena.

MODENA CALCIO, DERBY CON IL CESENA, UNA GARA DA NON SBAGLIAREUn campionato che corre e non aspetta, soprattutto dopo due passi falsi un po’ inattesi. Dopo la sconfitta amara con l’Entella, arrivata nel finale con il gol decisivo di Karic, il Modena è già tornat ... tvqui.it

Modena, Sottil: Derby da giocare con cattiveria e luciditàNella vigilia di Modena-Cesena, mister Andrea Sottil ha incontrato i rappresentanti dei media per la conferenza pre-gara presso. tuttob.com