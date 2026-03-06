Il delicatissimo derby Modena-Cesena sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita

Sabato al Braglia di Modena si svolgerà il derby tra Modena e Cesena, una partita molto attesa che potrebbe influenzare la classifica. La sfida tra le due squadre si giocherà senza costi aggiuntivi su Dazn, che la trasmetterà anche in modalità gratuita. I padroni di casa affronteranno il Cesena di Mignani in una partita considerata particolarmente importante.

È un derby delicatissimo e che profuma di play-off quello che andrà in scena sabato al Braglia di Modena quando i padroni di casa accoglieranno il Cesena di Mignani È un derby delicatissimo e che profuma di play-off quello che andrà in scena sabato al Braglia di Modena quando i padroni di casa accoglieranno il Cesena di Mignani. La partita, che si disputerà alle 19.30 di sabato 7 marzo, sarà visibile su Dazn anche in modalità gratuita. Ne dà notizia la stessa piattaforma. A soli cinque punti di distanza, Modena e Cesena lottano nella parte alta della classifica sognando non solo un posto in Serie A, ma anche una rivalsa dopo un periodo non positivo: all’ottavo posto, i romagnoli (in piena crisi) mancano la vittoria da cinque giornate e la panchina di Mignani traballa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

