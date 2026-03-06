Il debutto di Danhausen in WWE non convince nemmeno Jim Ross | Sono rimasto deluso

Il debutto di Danhausen in WWE ha suscitato critiche, anche da parte di Jim Ross, che ha espresso delusione riguardo alla sua performance. Ross ha commentato pubblicamente, evidenziando la sua insoddisfazione senza usare toni diplomatici. La reazione del pubblico è stata altrettanto negativa, e l'evento ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione sportiva.

Il debutto di Danhausen in WWE continua a far parlare e ora anche Jim Ross ha voluto dire la sua, senza mezzi termini. Durante il podcast Grilling JR del 5 marzo, il leggendario commentatore ha condiviso la sua reazione al debutto di Danhausen in WWE, ammettendo di essere rimasto poco colpito. Ross ha subito precisato di non voler fare critiche personali al wrestler, sottolineando il suo rispetto per Danhausen come persona: “Non ero entusiasta, sono rimasto deluso. Non sto criticando Danhausen — è un bravo ragazzo e ci mette il cuore. Spero abbia successo. È una persona davvero perbene. Ma, ad essere onesto, l’ho trovato deludente”. Secondo Ross, il problema non era tanto il personaggio in sé, quanto la portata del momento in cui è stato introdotto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

