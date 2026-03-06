Il debito e l' agguato a casa Preso il killer del patron tv

È stato arrestato il sospettato dell'omicidio di Mario Ruoso, un uomo di 87 anni noto come patron di Garage Venezia e fondatore di TelePordenone. L'uomo ha confessato di aver commesso il delitto, affermando di non riuscire più a sopportare la situazione. L'episodio si è verificato in una abitazione, dove si è svolto l'agguato. La polizia ha confermato l'identità del sospettato e il suo coinvolgimento nel crimine.

«Sì, l'ho ucciso io. Non ce la facevo più». Fermato l'assassino di Mario Ruoso, 87 anni, patron di Garage Venezia e fondatore di TelePordenone. Loriano Bedin, 67 anni, tuttofare del «Cavaliere», confessa l'omicidio durante un lungo interrogatorio in questura. Davanti al funzionario della squadra mobile e al sostituto procuratore Federica Urban, crolla e ricostruisce, in parte, la dinamica dell'aggressione a colpi di spranga. Un tubo di ferro di 70 centimetri ripescato ieri mattina dai vigili del fuoco dragando un corso d'acqua. Per decenni Bedin è stato uno stretto collaboratore di Ruoso nella buona e cattiva sorte. Gli è stato al fianco anche quando Ruoso ha dovuto difendersi per truffa nella vendita di auto, dissimulazione di ricavi e ricettazione di 12 auto di grossa cilindrata risultate rubate.