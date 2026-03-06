Il conforto in campo Abbraccio a Lucrezia | Andiamo avanti insieme

Un messaggio di solidarietà è arrivato dopo il dolore che ha colpito la famiglia Stefanini, proprietaria di un tennis club a La Serra. Un abbraccio è stato rivolto a Lucrezia, con l'invito a proseguire uniti. La famiglia gestisce da tempo questa attività, che rappresenta un punto di riferimento per molti nel territorio.

"Conosco bene la famiglia Stefanini: il tennis club che gestiscono a La Serra è una bellissima realtà del nostro territorio. Conosco i genitori e la struttura nella quale Lucrezia si allena. In giunta siamo rimasti scossi, dall’apprendere l’episodio. Ma so che Lucrezia ha reagito molto bene, so che non si è lasciata intimidire: è una ragazza con la testa sulle spalle. Come amministrazione comunale, continueremo a sostenerla, mandandole anche un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione". E’ Jacopo Palloni, assessore allo sport del Comune di Carmignano, ad unirsi al coro dei messaggi di solidarietà arrivati a Lucrezia Stefanini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

