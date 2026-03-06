Il Comune riorganizza il mercato del sabato | più parcheggi e strade aperte al traffico

Il Comune di Seveso ha deciso di riorganizzare il mercato del sabato in via Redipuglia. La modifica prevede l’aumento dei parcheggi e la riapertura di alcune strade al traffico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la gestione degli spazi. La nuova disposizione entrerà in vigore nei prossimi giorni e interesserà sia i commercianti sia i cittadini che frequentano il mercato.

La nuova disposizione è stata decisa in accordo con Confcommercio e gli operatori: come cambia la disposizione del mercato e quali saranno gli effetti positivi A Seveso il mercato del sabato in via Redipuglia cambierà disposizione, garantendo così spazi più sicuri e meglio organizzati, soprattutto a favore del traffico veicolare.A stabilirlo è stato il nuovo Pgtu (Piano generale del traffico urbano) approvato dal consiglio comunale nell’ottobre 2024. L’amministrazione comunale ha annunciato una riorganizzazione delle bancarelle che verranno ricollocate nel parcheggio adiacente al Bosco delle Querce, dove saranno disposte in due file una di fronte all’altra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Tomori, rinnovo non più in dubbio per l’ex obiettivo Juve: il Milan tiene aperte due strade. Svelato lo scenario legato al difensoredi Redazione JuventusNews24Tomori, rinnovo certo per l’ex obiettivo Juve: il Milan però apre due strade.

Parcheggi al posto del verde. A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme: “Stop nuovo traffico e aA Pisa, un'ondata di opposizione ha raggiunto un punto critico: oltre 1550 cittadini hanno firmato una petizione online contro la realizzazione di un...

Aggiornamenti e notizie su Comune riorganizza.

Discussioni sull' argomento Terzo step della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, incontri pubblici a San Prospero; Mercati settimanali di Mestre - Parco Ponci: riorganizzazione dei posteggi; Polemica sulla riorganizzazione in Comune: al comandante della Polizia Locale anche Servizi sociali e asili; Raccolta rifiuti. Nuovo piano per la riorganizzazione.

COMUNE DI BOLZANO * «LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAZZINI, LA RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI» x.com

È in corso la conferenza stampa di presentazione del progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti per le utenze non domestiche del Centro Storico di Foligno Un percorso condiviso con il Comune di Foligno e le associazioni dei commercianti, che - facebook.com facebook