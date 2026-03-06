Il Comune fa rotta verso il nuovo regolamento della partecipazione

Il Comune ha avviato un percorso di revisione del Regolamento comunale della Partecipazione, in vigore dal 2013, coinvolgendo un panel di 65 cittadini, tra cui 28 donne e 37 uomini. Questo gruppo partecipa a un processo di aggiornamento volto a rinnovare le modalità di partecipazione della comunità, con l’obiettivo di rendere più attuale e inclusivo il regolamento.

Sono 65, di cui 28 donne e 37 uomini, i componenti del panel di cittadini aderenti al percorso di coinvolgimento della comunità nell'aggiornamento del Regolamento comunale della Partecipazione, in vigore dal 2013 e oggetto di un processo inclusivo di riscrittura e rinnovamento, mirato a consolidare ulteriormente - anche grazie alle opportunità offerte dall'evolversi delle tecnologie e degli strumenti digitali - il dialogo tra Amministrazione e territorio. L'evento di avvio del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna - il cui lancio ufficiale era avvenuto qualche settimana fa in Municipio, per invitare singoli e...

Piacenza riscrive il Regolamento della Partecipazione, aperte le candidature onlineÈ online dalle 12 di lunedì 26 gennaio, il modulo di autocandidatura per le persone interessate al percorso di coinvolgimento della comunità locale...

