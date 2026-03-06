Il Como in trasferta a Cagliari per continuare a sognare l' Europa

Il Como si prepara a affrontare la trasferta a Cagliari per continuare la corsa in campionato. Dopo aver pareggiato senza reti contro l’Inter in Coppa Italia, la squadra si concentra ora sulle prossime sfide in campionato, tentando di mantenere il ritmo e avvicinarsi alla zona europea. La partita contro il Cagliari è prevista per questa settimana.

Dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Inter in Coppa Italia, il Como torna a concentrarsi sul campionato. Nella 28ª giornata di Serie A gli uomini di Fabregas faranno visita al Cagliari all’Unipol Domus domani pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 15. I lariani puntano a proseguire il proprio percorso positivo per chiudere al meglio la stagione. Dall’altra parte il Cagliari cercherà di conquistare punti preziosi e una vittoria che manca da più di un mese. I rossoblù, reduci dal pareggio ottenuto sul campo del Parma, sono una squadra organizzata e intensa, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, soprattutto tra le mura dell’Unipol Domus. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il Como vince anche a Pisa e continua a sognare l'EuropaPerrone e una doppietta di Douvikas firmano il 3-0 dei lariani PISA - Il Como espugna anche l'Arena Garibaldi e centra la terza vittoria consecutiva:...

Coppa Italia, semifinali di ritorno: #Inter- #Como martedì 21 aprile alle 21; #Atalanta- #Lazio mercoledì 22 aprile alle 21 x.com