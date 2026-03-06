Il Cisterna Volley perde la semifinale a Dubai Ora punta al terzo posto

Il Cisterna Volley ha perso la semifinale del Nas Tournament a Dubai, dopo aver disputato una partita che si è conclusa al tie-break. La squadra italiana ora si concentra sulla finale per il terzo posto, prevista nelle prossime ore. La trasferta degli azzurri prosegue con l’obiettivo di ottenere un buon risultato nella fase conclusiva del torneo.

Sconfitta al tie-break contro lo Yazaar (selezione di giocatori che militano in squadre del campionato degli Emirati Arabi); stasera si gioca la finale per il terzo e quarto posto contro l’Alsamawi Sconfitta al tie-break in semifinale per il Cisterna Volley impegnato in questi giorni a Dubai nel Nas Tournament. I pontini cedono al quinto set contro lo Yazaar (selezione di giocatori che militano in squadre del campionato degli Emirati Arabi) e dovranno accontentarsi di giocare la finale per il terzo e quarto posto, in programma oggi, venerdì 6 marzo, alle 18 (ore italiane) contro l’Alsamawi (battuto in quattro set da Cuneo). Lo Yazaar va in finale dopo aver annullato in totale 8 match point a Cisterna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Archiviata la regular season (e in vista dei playoff 5° posto) il Cisterna Volley vola a DubaiArchiviata la regular season con la partita giocata (e persa in tre set) a Trento, e conclusa questa prima parte di stagione al decimo posto in...

Volley, lo Zawiercie si consola con il terzo posto al Mondiale per Club. Ora Perugia-Osaka per il trono iridatoL’Auron Zawiercie ha conquistato il terzo posto al Mondiale per Club di volley maschile, sconfiggendo il Volei Renata per 3-0 (27-25; 25-19; 25-21).

Il Cisterna Volley perde la semifinale a Dubai. Ora punta al terzo postoStarting six Cisterna: Salsi al palleggio, opposto Barotto, bande Bayram e Muniz, al centro Plak e Mazzone, come libero parte Currie. Yazaar in campo con Bakiri, Sushko, Bartsov, Elsafy, Opke, Yazgan, ... latinatoday.it

Il Cisterna Volley scende in campo a Dubai e vince. Ma la preoccupazione resta altaDopo gli attacchi dell’Iran sulla città degli Emirati Arabi, la partita vinta contro il Calcit Volley per il Nas Tournament passa in secondo piano. Dalla società arrivano comunque nuove rassicurazioni ... today.it

Il Cisterna Volley batte al tie-break la MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 e si qualifica primo nel girone B. La vittoria è decisa nel quinto set da Bayram e compagni - facebook.com facebook

Attacco Iran, Cuneo e Cisterna Volley sono a Dubai: "Aria è pesante ma stiamo tutti bene" #SkySport x.com