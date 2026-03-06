Il cinema mi ha reso un volto Però la mia casa rimane il teatro

Un attore, dopo un periodo di assenza dal grande schermo, torna a interpretare un ruolo in un nuovo film intitolato «Buen Camino». In passato, ha dichiarato che il cinema lo ha reso un volto noto, ma per lui la casa rimane il teatro. Ha anche rivelato di aver trovato difficile adattarsi alle riprese, sentendosi spaesato davanti alla macchina da presa.

Chi ha visto Buen camino di Checco Zalone, praticamente tutta l'Italia, è rimasto sicuramente colpito dall'attore che interpreta la parte del padre, capace in poche scene di disegnare un personaggio indimenticabile. Per Alfonso Santagata, grande attore di teatro prestato con successo al cinema, è un ulteriore tassello di una carriera e di una vita molto movimentate. «Questa storia è meravigliosa perché la mia prima tentazione cinematografica è stato Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Non avevo neanche vent'anni e mi hanno scelto come comparsa insieme a un mio amico. Era la prima scena che giravano e noi due dovevamo sparare dalla macchina. Il mio innamoramento è nato lì, senza sapere niente di cinema.

