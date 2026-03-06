Il Cavalluccio lotta Ma esulta l’Atalanta
Nel match tra Atalanta e Cesena, l’Atalanta si aggiudica la vittoria con il punteggio di 2-1. La formazione bergamasca schiera in campo Anelli tra i pali, con Gobbo, Ramaj e Parmiggiani in difesa. A centrocampo giocano Leandri, Ruiz, Artesani, Gasparello e Isoa, mentre in attacco sono presenti Moiusse e Baldo. Per il Cesena, invece, il Cavalluccio si impegna ma non riesce a conquistare il risultato sperato.
Atalanta 2 Cesena 1 ATALANTA (3-5-2): Anelli; Gobbo, Ramaj, Parmiggiani; Leandri, Ruiz (19’ st Bono), Artesani, Gasparello, Isoa (1’ st Cakolli); Moiusse (19’ st Arrigoni), Baldo.all.: Bosi. CESENA (4-4-2): Fontana; Domeniconi, Casadei, Kebbeh, Marini; Mattioli (39’ st Carbone), Poletti (27’ st Amadori), Zamagni (27’ st Biguzzi), Ridolfi; Galvagno (39’ st Ricci), Rossetti (15’ st Lantignotti) All.: Campedelli. Arbitro: Gemelli di Messina. Reti: 42’ pt Ridolfi, 23’ st Bono, 32’ st Baldo. Note: espulsi Kebbeh al 10’, Abbondanza 38’ pt dalla panchina; ammonito Ramaj; angoli 9 a 3 per l’Atalanta; recupero 4’ tutti nella ripresa. Il Cesena cade sul campo dell’Atalanta nonostante una buona prestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Si fa male giocando con un cavalluccio gonfiabile alla scuola dell’infanzia: i genitori chiedono 52.000 euro di risarcimento, ma il Tribunale respinge la richiesta, ecco perchéLa Corte di Appello di Messina ha confermato che una scuola non deve risarcire un alunno che si è fatto male durante l’orario scolastico se...
