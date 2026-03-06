Il Cavalluccio lotta Ma esulta l’Atalanta

Nel match tra Atalanta e Cesena, l’Atalanta si aggiudica la vittoria con il punteggio di 2-1. La formazione bergamasca schiera in campo Anelli tra i pali, con Gobbo, Ramaj e Parmiggiani in difesa. A centrocampo giocano Leandri, Ruiz, Artesani, Gasparello e Isoa, mentre in attacco sono presenti Moiusse e Baldo. Per il Cesena, invece, il Cavalluccio si impegna ma non riesce a conquistare il risultato sperato.