Il Carnevale di Gambettola festeggia i suoi primi 140 anni con una serata di racconti e filmati d' epoca

Il Carnevale di Gambettola compie 140 anni e per l’occasione organizza una serata dedicata ai ricordi con racconti e filmati d’epoca. L’evento si tiene venerdì 6 marzo alle ore 20 e invita la città a partecipare a una celebrazione che ripercorre la storia di questa tradizione, portando alla luce immagini e testimonianze del passato.

Un documento d'archivio fa risalire al 1886 la nascita del Carnevale di Gambettola, si chiamava Il Boscaiuolo.