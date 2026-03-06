Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il cantante è tornato nei luoghi della sua infanzia per celebrare il primo posto al Festival. Per lui, un bagno di folla e tanta commozione, insieme alla famiglia e alle persone che non l'hanno mai abbandonato Una festa di piazza, giovedì 5 marzo, davanti a centinaia di persone, che sono scese in strada presto per assicurasi un posto in prima fila e vedere da vicino il loro beniamino. In tanti hanno assistito anche da balconi e finestre, un piccolo evento a cui gli abitanti della zona non si sono voluti sottrarre, anche se molte persone si sono mosse pure da altre parti della città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante, che a Sanremo 2026 ha vinto con Per sempre sì, ha festeggiato a Napoli, nei luoghi in cui è cresciuto,

Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da Vinci con “Per sempre si”Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sayf arriva secondo.

Leggi anche: Con "Per sempre sì" il cantante napoletano ha trionfato alla 76a edizione del Festival di Sanremo 2026

Mara Venier canta e balla la canzone di Sal Da Vinci sul treno per Sanremo: la reazione del cantante (che piace a tanta gente)L'ovazione che il teatro Ariston ha tributato a Sal Da Vinci alla fine della sua seconda esibizione con 'Per sempre sì' ha confermato il gradimento del pubblico di Sanremo per un brano già canticchiat ... today.it

