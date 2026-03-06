il boss del chelsea rosenior parla del wrexham ma non ha intenzione di cadere vittima di un gigantesco omicidio di fa cup

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha commentato positivamente il Wrexham e il suo allenatore Phil Parkinson, sottolineando il valore della squadra gallese. Tuttavia, ha dichiarato di essere deciso a mantenere alta l’attenzione per evitare che il suo team venga eliminato da un avversario considerato outsider nella prossima partita di FA Cup. La sfida si svolgerà domani sera.

Liam Rosenior ha elogiato il Wrexham e il suo capo Phil Parkinson, ma è determinato a evitare che il Chelsea diventi vittima dell’omicidio di un gigante della FA Cup domani sera. Phil Parkinson ha plasmato una squadra fisica e aggressiva che probabilmente darà molti problemi al Chelsea. “Quando vedi un club crescere, svilupparsi e superare i campionati, è una grande storia. Hanno fatto un ottimo lavoro. Phil ha fatto un lavoro incredibile”, ha detto Rosenior. “È un club in crescita. C’è una buona energia e una buona atmosfera attorno a loro, ed è difficile contrastare tutto ciò. “Per noi è un’opportunità per vincere un trofeo. Questo è il calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

