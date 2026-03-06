Il Bicentenario della morte di Alessandro Volta è un lampo di luce per la città

Il 5 marzo 2026 si è celebrato il bicentenario della morte di Alessandro Volta a Como. La cerimonia è stata organizzata dalla Governance Locale, composta dal Comune di Como, dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, dalla Provincia di Como, dall’Università degli Studi dell’Insubria, da Confindustria Como e dalla Fondazione Alessandro Volta. La giornata ha visto diverse iniziative e commemorazioni in ricordo del famoso scienziato.

La giornata si è aperta alle 9.30 al mausoleo di Camnago Volta, dove il Comune di Como ha reso omaggio alla tomba dello scienziato: una piccola costruzione circolare davanti al vecchio cimitero, con il sarcofago in marmo e il busto visibili dal cancelletto, affiancati dalle statue della Religione e della Scienza, poste a rappresentare i due ambiti – spirituale e scientifico – associati alla figura di Volta. Alla commemorazione erano presenti gli eredi di Alessandro Volta, il Sindaco Alessandro Rapinese, la Presidente della Fondazione Alessandro Volta Paola Dubini, il pro Vicario Generale della Diocesi di Como, Mons.

“Mozart e Salieri”: Teatro Sonoro celebra il bicentenario della morte di SalieriIn occasione del bicentenario della morte di Antonio Salieri, venerdì 16 gennaio, presso la Sala Ragazzini, prenderà il via la rassegna Il Teatro...

Terni, il presepe ‘Natività e simboli della città’: la 'Lancia di Luce' arricchisce la rappresentazioneUn nuovo importante monumento è stato rappresentato e riprodotto all’interno di ‘Natività e simboli della città’.

In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, conosciuto come Collodi, la Biblioteca Comunale Teresiana, in collaborazione con Accademia Nazionale Virgiliana e l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, inaugura la mostra “ - facebook.com facebook

Un messaggio del Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi introdurrà venerdì 13 marzo il convegno nazionale sul bicentenario dalla nascita di Ruggiero Bonghi, primo Presidente della Società Dante Alighieri, che si terrà a Foggia. t.ly/S5Z x.com