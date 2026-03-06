Il Benevento vede la Serie B | vinto il big match col Catania il vantaggio sale a +10

Il Benevento ha vinto la partita contro il Catania, portando il vantaggio in classifica a dieci punti. Nel girone C, Lamesta e Mignani hanno segnato due volte, recuperando uno svantaggio iniziale dei rossazzurri. Il Cosenza ha avuto un'esibizione dominante contro il Potenza, con risultati che hanno influenzato la posizione in classifica. La stagione prosegue con queste sfide che modificano gli equilibri del campionato.

Aria di Serie B a Benevento, dove la capolista ribalta il Catania nel big match e lo spinge indietro a 10 punti di distacco: avanti gli ospiti a metà primo tempo con Lunetta (prima aveva colpito un palo Casasola), il pari arriva subito su punizione di Lamesta ma poi è il subentrato Mignani – ancora decisivo, come domenica scorsa – a regalare a Floro Flores una notte di festa. Cambio della guardia al terzo posto: se lo prende il Cosenza, che travolge il Potenza (secondo ko di fila in casa) nella serata di grazia di Emmausso che fa doppietta. La squadra di Antonio Buscè supera così la Salernitana, che rimedia a Caserta il primo ko della gestione Cosmi: decide il tiro dalla distanza di Butic nel primo tempo, poi Donnarumma nega il raddoppio dal dischetto a Llano ma la reazione non porta al pari.