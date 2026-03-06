Il 2025 è stato un anno record per Prada ed è il quinto consecutivo

Nel 2025, il gruppo Prada ha registrato ricavi netti per 5,718 miliardi di euro, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. È il quinto anno consecutivo di crescita per la maison milanese, che ha visto aumentare i propri risultati anche a tassi dell’8% considerando i cambi costanti. I dati ufficiali sono stati diffusi dalla stessa azienda.

Il bilancio è stato presentato nella giornata di giovedì 5 marzo. Proposto un dividendo di 0,166 euro per azione Continua a crescere il gruppo Prada. La maison milanese ha archiviato il 2025 con ricavi netti pari a 5,718 miliardi di euro, in aumento del 9% su base annua (+8% a cambi costanti). L’utile netto ha raggiunto invece 852 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente. Sul fronte della redditività, l’Ebit Adjusted Margin si è attestato al 23,2%, pari a 1,324 miliardi di euro, includendo l’effetto diluitivo derivante dall’acquisizione di Versace, completata il 2 dicembre 2025. Escludendo il contributo del marchio, la marginalità è rimasta stabile nonostante maggiori investimenti e un contesto valutario sfavorevole. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

