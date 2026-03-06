Nel 2025, la Federazione Bcc punta ad aumentare il numero di soci e di sportelli nelle aree locali. La strategia prevede anche una crescita della raccolta, in un momento in cui molte altre realtà del settore segnalano trend diversi. La crescita di sportelli sul territorio rappresenta una delle priorità dichiarate dalla federazione per l’anno in corso.

di Cristina Degliesposti BOLOGNA Più soci, più raccolta e, dato in controtendenza nel settore, più sportelli aperti sul territorio. Il 2025 delle Bcc emiliano-romagnole si è chiuso con un delta positivo come conferma il presidente della Federazione, Mauro Fabbretti. Ma le sfide all’orizzonte non sono poche a partire dalla nota ormai richiesta di una proporzionalità nei requisiti a livello europeo che il governo, tramite il ministro Tajani, ha già assicurato di aver fatto propria. Presidente, che anno è stato? "Un anno in cui abbiamo continuato a investire molto nei territori dove operiamo e nelle comunità. Abbiamo aggiunto due nuovi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 2025 della Federazione Bcc: "Più soci e sportelli nei territori"

Bcc Romagnolo, il 2025 si chiude con un utile netto di 12,2 milioni di euro. Fissata l'assemblea dei sociSi chiude con risultati decisamente positivi anche l’esercizio 2025 della banca Bcc Romagnolo.

«Anche nel Piacentino sempre meno sportelli bancari: ecco i territori più a rischio»La Cisl: «I territori più a rischio sono Alseno, Vigolzone e Sarmato, oltre a numerosi comuni collinari e montani come Vernasca, Ferriere e Farini.

