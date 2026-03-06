ICM leader nelle attrezzature idrauliche

ICM è un'azienda italiana specializzata nella produzione di attrezzature idrauliche. Offre una vasta gamma di prodotti destinati a diversi settori, tra cui edilizia, silvicoltura e riciclaggio. La società si occupa di realizzare internamente tutti i componenti, garantendo così il controllo sulla qualità e sull’affidabilità delle sue attrezzature. La sua presenza sul mercato italiano è consolidata da anni di attività.

ICM è leader italiano nel settore delle attrezzature idrauliche, produce internamente una vasta gamma di prodotti per l’edilizia, la silvicoltura, il riciclaggio e altro ancora. Federico Liverani, Angelo Larovere e Tiziano Ragazzini fondano ICM International Construction Machinery il 4 febbraio 1984. Da Angelo Larovere è partito tutto e nel 2010 ha lasciato la gestione dell’intera azienda al figlio Alessandro, mantenendo però il controllo del ramo commerciale dell’azienda, suo campo fin dall’inizio della carriera. Nel 2008 ICM si trasferisce a Ravenna (dopo la fondazione ad Alfonsine) e inizia la produzione di una delle più vaste gamme di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ICM, leader nelle attrezzature idrauliche Maltempo: assessore Protezione civile Lazio, ringrazio volontari, possibili criticita’ idraulicheCon le intense precipitazioni che si stanno verificando in queste ore, “numerosi gruppi di Protezione civile sono attivamente coinvolti nel garantire... Mediaset leader degli ascolti nelle Strenne: sorpasso storico in prima serataPer la prima volta nella storia della televisione italiana, Mediaset chiude il periodo delle Strenne natalizie al vertice degli ascolti anche in...