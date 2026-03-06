i vescovi di sicilia in preghiera per la pace

Martedì 10 marzo alle 20, i vescovi di Sicilia si riuniscono in una veglia di preghiera per la pace, evento che si svolge durante la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana. La manifestazione rappresenta uno dei momenti principali di questa riunione e coinvolge i leader religiosi dell’isola. La preghiera si terrà in un luogo ancora da definire e vedrà la partecipazione di numerosi fedeli.

Sarà la veglia di preghiera per la pace, in programma martedì 10 marzo alle ore 20, uno dei momenti più significativi della sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana. La celebrazione si svolgerà presso il Santuario di Maria Santissima di Valverde e sarà presieduta dai vescovi di Sicilia, che si ritroveranno insieme ai fedeli per invocare il dono della pace per i popoli segnati da guerre e tensioni internazionali. La veglia si inserisce nel programma dell’incontro dei presuli siciliani ospitato dalla Diocesi di Acireale, che accoglierà la sessione primaverile dell’assemblea episcopale da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo 2026. Per tre giorni i vescovi dell’isola saranno impegnati in momenti di confronto, riflessione e programmazione pastorale sui principali temi che riguardano la vita delle comunità ecclesiali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

