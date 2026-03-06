I ristoranti La Mafia devono cambiare nome perché ora gli spagnoli hanno dato ragione all’Italia

Una catena di ristoranti spagnola con il nome «The mafia se sienta a la mesa» potrebbe essere obbligata a modificare la propria denominazione. La decisione arriva dopo che un tribunale spagnolo ha stabilito che il nome viola i diritti italiani, portando a un’ingiunzione formale. La questione riguarda la possibile confusione tra il marchio e il termine “mafia”, associato a un’organizzazione criminale.

La catena di ristoranti spagnola «The mafia se sienta a la mesa» (La mafia si siede al tavolo – ndr) potrebbe essere costretta a cambiare nome. L’Ufficio iberico che si occupa di brevetti e marchi ha accolto le obiezioni dell’Avvocatura di Stato italiano, come riporta il Guardian, secondo cui il nome del marchio è contrario «all’ordine pubblico e alla moralità». Il pronunciamento delle autorità spagnole potrebbe mettere la parola fine su una vicenda giudiziaria che si trascina da anni. Già nel 2018, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale aveva stabilito che il nome della catena andava cambiato (qui la sentenza), poiché trasmette «un’immagine globalmente positiva» della mafia e rappresenta un’offesa alle vittime della criminalità organizzata e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Open.online

