I riformisti scongelano Gentiloni Ma a rischiare è Schlein

I riformisti “scongelano” Paolo Gentiloni e mettono paura a Elly Schlein. A Roma, in piazza Venezia, alla Sala Europa, l’ex commissario Ue inizia la cavalcata verso le primarie del campo largo. La riunione dei riformisti del Pd è al completo. “Finalmente Paolo esce allo scoperto” ammette al Giornale uno dei promotori dell’iniziativa. La settimana scorsa, in occasione del lancio ufficiale della rivista Rinascita, Goffredo Bettini ha messo sul tavolo l’ipotesi delle primarie per scegliere il leader del centro-sinistra. La legge elettorale, all’esame del Parlamento con l’indicazione, prima del voto, del candidato premier, impone l’individuazione di una premiership per le coalizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pd, i riformisti a Schlein: "Bene il pluralismo, ma ora servono fatti"Nel Partito Democratico torna al centro il tema del pluralismo interno e del rapporto tra maggioranza e minoranze.