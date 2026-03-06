I pieghevoli costano troppo e sono fragili? I brand provano a sbloccare il mercato

Il mercato degli smartphone pieghevoli in Europa sta passando dalla semplice curiosità di alcuni appassionati a una reale possibilità di consolidamento come prodotto di fascia alta. I brand affrontano sfide legate ai costi elevati e alla fragilità dei dispositivi, cercando di trovare soluzioni per rendere i modelli più accessibili e duraturi. La transizione indica un passo importante verso una diffusione più ampia di questa tecnologia.

AGI - Il mercato degli smartphone pieghevoli in Europa sta uscendo dalla fase 'curiosità' per nerd e prova a consolidarsi come scelta premium. Non è ancora un prodotto di massa, ma i produttori descrivono una categoria che cresce e si differenzia (dai Fold che si piegano a libro ai Flip che ricordano il meccanismo dei vecchi cellulari). Puntano su tre leve: affidabilità, software ottimizzato per il formato e valore d’uso quotidiano in termini di produttività, creatività e intrattenimento. Il freno principale resta il prezzo, insieme a una percezione di fragilità che, secondo i brand, è sempre meno giustificata. Sul concetto “smartphone-tablet”, Bellorini risponde che “i pieghevoli rappresentano già oggi quel ponte”, citando Fold come esempio di versatilità “da tablet” con portabilità da smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it

